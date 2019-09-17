В ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Европейском Союзе ожидают, что правоохранительные органы Украины проведут расследование и немедленно привлекут к ответственности виновных в поджоге дома бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении в Twitter представительства ЕС в Украине, передает УНН.
"Недавние очевидные серии нападений на личность и имущество бывшего главы НБУ недопустимы, как и сказал Президент Украины сегодня утром. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и немедленно привлекут виновных к ответственности", - заявили в миссии.
Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.
По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.
Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.
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