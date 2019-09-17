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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112828 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104644 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111501 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120188 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148881 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

В ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой

Киев  •  УНН

 • 24687 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Европейском Союзе ожидают, что правоохранительные органы Украины проведут расследование и немедленно привлекут к ответственности виновных в поджоге дома бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении в Twitter представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"Недавние очевидные серии нападений на личность и имущество бывшего главы НБУ недопустимы, как и сказал Президент Украины сегодня утром. Мы ожидаем, что правоохранительные органы проведут расследование и немедленно привлекут виновных к ответственности", - заявили в миссии.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам руководителя прессслужбы ГУ ГСЧС в области, очагов пожара в доме было несколько.

Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство.

Министр Аваков отреагировал на ночной поджог дома Гонтаревой.

У Президента требуют от правоохранителей быстро найти виновных в поджоге дома Гонтаревой.

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