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У ЄС відреагували на підпал будинку Гонтаревої

У ЄС відреагували на підпал будинку Гонтаревої

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Європейському Союзі очікують, що правоохоронні органи України проведуть розслідування і негайно притягнуть до відповідальності винних у підпалі будинку колишньої керівниці НБУ Валерії Гонтаревої. Про це йдеться в заяві у Twitter представництва ЄС в Україні, передає УНН.

"Недавні очевидні серії нападів на особу і майно колишньої голови НБУ неприпустимі, як і сказав Президент України сьогодні вранці. Ми очікуємо, що правоохоронні органи проведуть розслідування і негайно притягнуть винних до відповідальності", - заявили в місії.

Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька.

Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.

Міністр Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої.

У Президента вимагають від правоохоронців швидко знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої.

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