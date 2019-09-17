У ЄС відреагували на підпал будинку Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Європейському Союзі очікують, що правоохоронні органи України проведуть розслідування і негайно притягнуть до відповідальності винних у підпалі будинку колишньої керівниці НБУ Валерії Гонтаревої. Про це йдеться в заяві у Twitter представництва ЄС в Україні, передає УНН.
"Недавні очевидні серії нападів на особу і майно колишньої голови НБУ неприпустимі, як і сказав Президент України сьогодні вранці. Ми очікуємо, що правоохоронні органи проведуть розслідування і негайно притягнуть винних до відповідальності", - заявили в місії.
Як повідомляв УНН, у ніч на 17 вересня у селі Гореничі Київській області підпалили будинок колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Зі слів керівника пресслужби ГУ ДСНС в області, осередків пожежі в будинку було декілька.
Через підпал будинку Гонтаревої відкрито провадження.
Міністр Аваков відреагував на нічний підпал будинку Гонтаревої.
У Президента вимагають від правоохоронців швидко знайти винних у підпалі будинку Гонтаревої.