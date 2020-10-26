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В Армении подтвердили прорыв азербайджанской армии в Нагорном Карабахе

В Армении подтвердили прорыв азербайджанской армии в Нагорном Карабахе

Киев • УНН

 • 110443 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Армии Азербайджана удалось прорваться по нескольким направлениям фронта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян, сообщает Объединенный армянский инфоцентр, передает УНН.

“В ходе вчерашних боев противнику удалось захватить Кубатлу и прорваться по некоторым направлениям. Сегодня рано утром азербайджанские вооруженные силы, вместе с различными террористическими организациями, а также подразделениями Вооруженных Сил других государств, предприняли широкомасштабное наступление в юго-восточном направлении по нескольким направлениям, обстреливая и бомбя города Арцаха”, — сказал Ованнисян.

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По его словам, сегодня Азербайджану не удалось прорвать фронт.

“Противник в некоторых местах имел мнимый успех, однако нашим подразделениям удалось контратакой вернуть и восстановить передовую линию. В лесах сел к северу от Гадрута, продолжились поиски и разгром диверсионных групп. Некоторые диверсионные группы, оставив машины, бежали, но в нескольких селах бои продолжаются. Поисковые и разгромные операции в этом направлении продолжаются”, — сообщил представитель Минобороны Армении.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал УНН, накануне Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха, которое должно было вступить в силу 26 октября. Однако в этот же день Азербайджан обвинил Армению в срыве договоренность, а Армения Азербайджан — в артобстрелах Нагорного Карабаха.

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