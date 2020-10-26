У Вірменії підтвердили прорив азербайджанської армії в Нагірному Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Армії Азербайджану вдалося прорватися за кількома напрямками фронту в Нагірному Карабасі. Про це заявив представник Міноборони країни Арцрун Ованнисян, повідомляє Об'єднаний вірменський інфоцентр, передає УНН.
“В ході вчорашніх боїв противнику вдалося захопити Кубатли і прорватися за деякими напрямками. Сьогодні рано вранці азербайджанські збройні сили, разом з різними терористичними організаціями, а також підрозділами Збройних Сил інших держав, зробили широкомасштабний наступ в південно-східному напрямку по декількох напрямках, обстрілюючи і бомблячи міста Арцаха”, — сказав Ованнисян.
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За його словами, сьогодні Азербайджану не вдалося прорвати фронт.
“Противник в деяких місцях мав уявний успіх, проте нашим підрозділам вдалося контратакою повернути і відновити передову лінію. У лісах сіл на північ від Гадрут продовжилися пошуки і розгром диверсійних груп. Деякі диверсійні групи, залишивши машини, бігли, але в декількох селах бої тривають. Пошукові і розгромні операції в цьому напрямку тривають”, — повідомив представник Міноборони Вірменії.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Вірменії Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.
Як повідомляв УНН, напередодні Вірменія і Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху, яке повинно було вступити в силу 26 жовтня. Однак в цей же день Азербайджан звинуватив Вірменію у зриві домовленості, а Вірменія Азербайджан — в артобстрілі Нагірного Карабаху.