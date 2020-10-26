Ситуация в Карабахе: Баку не исключает использования турецких F-16 и считает, что Минская группа "30 лет спасала Армению"

“Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Они прибыли сюда для участия в учениях и остались здесь, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их для моральной поддержки нам. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16”, — сказал Алиев в понедельник в обращении.

Алиев также считает, что вся деятельность Минской группы ОБСЕ направлена якобы на спасение Армении. “Как только мы начали освобождать свои земли от оккупации, на нас началось давление со всех сторон. Почему же Минская группа за 28 лет так и не смогла решить проблему. Поездки, встречи, переговоры — мы сыты по горло этими переговорами. Сколько можно вести переговоры с врагом... Вся деятельность Минской группы сейчас направлена на то, чтобы спасти Армению”, — сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Азербайджана: посредничество Минской группы ОБСЕ в Карабахе ни к чему не привело

Алиев заявил, что дал указание азербайджанским ВС не поддаваться на провокации и пока не отвечать на нарушения режима прекращения огня с армянской стороны. “Сегодня с 08:00 утра (06:00 по киевскому времени) вступило в силу уже третье прекращение огня, однако уже через несколько минут армянская сторона нарушила его, обстреляв Тертерский район. Но я пока дал указание, чтобы азербайджанская армия вела себя выдержанно, не поддавалась на провокации”, — сказал глава государства.

“Мы продолжим свой путь. Если хотят прекращения огня, то пусть скажут Армении, чтобы она покинула наши территории. Если этого не произойдет, мы пойдем до конца”, — сказал Алиев.

Алиев заявил, что его страна не против проведения запланированной на 29 октября встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве, но переговоры не должны быть бессмысленными. “После состоявшихся в США переговоров было принято решение о проведении в Женеве встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Я не против, пусть встречаются. Столько бессмысленных встреч уже проведено за эти 28 лет, так что одной больше одной меньше — разницы нет. Я не хочу сказать, что и эта встреча тоже бессмысленна. Мы хотим, чтобы она имела смысл, чтобы эти переговоры ускорили решение конфликта”, — сказал глава государства.

Видео со стороны Азербайджана:

Ситуация в Степанакерте, видео армянской стороны: