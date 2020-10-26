Ситуація у Карабасі: Баку не виключає використання турецьких F-16 та вважає, що Мінська група "30 років рятувала Вірменію"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв не виключив можливість використання турецьких винищувачів F-16 в разі зовнішньої агресії проти Азербайджану, пише УНН з посиланням на його звернення до громадян республіки.

“Мене часто запитують: що роблять у нас турецькі F-16? Я втомився відповідати. Якщо у вас є супутники, то подивіться, переконайтеся, що вони знаходяться на землі, а не в небі. Вони прибули сюди для участі в навчаннях і залишилися тут, коли почалася війна. Наші турецькі брати залишили їх для моральної підтримки нам. Але якщо проти нас буде агресія ззовні, то вони побачать ці F-16”, — сказав Алієв в понеділок в зверненні.

Алієв також вважає, що вся діяльність Мінської групи ОБСЄ спрямована нібито на порятунок Вірменії. “Як тільки ми почали звільняти свої землі від окупації, на нас почався тиск з усіх боків. Чому ж Мінська група за 28 років так і не змогла вирішити проблему. Поїздки, зустрічі, переговори — ми ситі по горло цими переговорами. Скільки можна вести переговори з ворогом... Вся діяльність Мінської групи зараз спрямована на те, щоб врятувати Вірменію”, — сказав глава держави.

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Алієв заявив, що дав вказівку азербайджанським ЗС не піддаватися на провокації і поки не відповідати на порушення режиму припинення вогню з вірменського боку. “Сьогодні з 08:00 ранку (06:00 за київським часом) вступило в силу вже третє припинення вогню, проте вже через кілька хвилин вірменська сторона порушила його, обстрілявши Тертерський район. Але я поки дав вказівку, щоб азербайджанська армія вела себе витримано, не піддавалася на провокації”, — сказав глава держави.

“Ми продовжимо свій шлях. Якщо хочуть припинення вогню, то нехай скажуть Вірменії, щоб вона покинула наші території. Якщо цього не станеться, ми підемо до кінця”, — сказав Алієв.

Алієв заявив, що його країна не проти проведення запланованої на 29 жовтня зустрічі глав МЗС Азербайджану і Вірменії в Женеві, але переговори не повинні бути безглуздими. “Після проведених у США переговорів було прийнято рішення про проведення в Женеві зустрічі глав МЗС Азербайджану і Вірменії. Я не проти, хай зустрічаються. Стільки безглуздих зустрічей вже проведено за ці 28 років, так що однією більше однією менше — різниці немає. Я не хочу сказати, що і ця зустріч теж безглузда. Ми хочемо, щоб вона мала сенс, щоб ці переговори прискорили вирішення конфлікту”, — сказав глава держави.

Відео з боку Азербайджану:

Ситуація в Степанакерті, відео вірменської сторони:

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