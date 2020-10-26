Ситуація в Карабасі: Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир'я

“26 жовтня о 08:05 (за місцевим часом — ред.) збройні сили Вірменії, порушивши новий режим гуманітарного припинення вогню, з напряму міста Лачін піддали артилерійському обстрілу підрозділи азербайджанської армії, розташовані в селі Сафія Лачинський району”, — йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Азербайджану, вірменські збройні сили обстріляли місто Тертер і села району.

Як повідомляв УНН, Вірменія і Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху з 26 жовтня.