Ситуация в Карабахе: Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59730 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 85075 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119622 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103392 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122631 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100030 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103607 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Несмотря на объявленный режим гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении грубо нарушили достигнутую договоренность. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана, передает УНН.

“26 октября в 08:05 (по местному времени — ред.) вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращение огня, с направления города Лачин подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской Армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района”, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы, обстреляли город Тертер и села района.

Как сообщал УНН, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября.

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