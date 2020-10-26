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Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я у Карабасі

Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я у Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вірменія та Азербайджан домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху, яке почне діяти сьогодні. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, передає УНН.

Зазначається, що на зустрічі в Вашингтоні 24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зохраб Мнацаканян та міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов підтвердили заступнику держсекретаря США Стівену Бігуну прихильність своїх країн виконувати та дотримуватись гуманітарного режиму припинення вогню.

“Гуманітарне припинення вогню набуде чинності о 08:00 за місцевим часом 26 жовтня 2020 року. США сприяли інтенсивним переговорам між міністрами закордонних справ та співголовами Мінської групи з метою наближення Вірменії та Азербайджану до мирне вирішення нагірно-карабахського конфлікту”, — заявили в Держдепі США.

Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перехід під контроль азербайджанської армії ще кількох сіл в трьох районах навколо Нагірного Карабаху і міста Губадли. Він також вважає, що співголови Мінської групи ОБСЄ “повинні залишатися нейтральними і не вставати на чийсь бік”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з делегацією Франції звинуватив Туреччину і Азербайджан у відсутності компромісів щодо Карабаху.

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