Прем'єр Вірменії звинуватив Туреччину і Азербайджан у відсутності компромісів щодо Карабаху

“Я хотів би висловити свою вдячність за діяльність президента Франції Емануеля Макрона, який був першим міжнародним лідером, який сказав про цю ситуацію мовою правди, чітко заявивши, що найманці з Сирії беруть участь у війні проти Карабаху, що Туреччина є головною метою цієї війни”, — сказав Пашинян.

За його словами, ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою на передовій.

“Азербайджан відкидає міжнародні зусилля, пов’язані з припиненням вогню, з різних причин. За великим рахунком, ситуація наступна. Компроміс, прийнятний для Вірменії, в той же час стає неприйнятним для Азербайджану”, — заявив Пашинян.

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У відсутності компромісу щодо Нагірного Карабаху він звинуватив Азербайджан і Туреччину.

“Роль Туреччини тут також має вирішальне значення, тому що кожен раз, коли обговорюється припинення вогню, ми чуємо заяву Туреччини на рівні міністра закордонних справ або президента про те, що, на їхню думку, Азербайджан не повинен припиняти бойові дії. Це дуже важлива тонкість, тому що ми дійсно можемо зрозуміти, що велика частина бойових дій контролюється президентом Азербайджану, тому що в них беруть участь турецькі солдати, терористи, найманці, які контролюються турецькими збройними силами”, — заявив Пашинян.

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Прем’єр-міністр Вірменії також відповів на ряд запитань французьких депутатів, в ході яких торкнувся обговорень з співголовами Мінської групи ОБСЄ, деструктивної політики Туреччини, регіональних устремлінь, непрямої участі Ізраїлю в карабахсько-азербайджанському конфлікті і очікувань вірменського народу від міжнародної спільноти.

Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців в Карабасі можна тільки після деокупацію територій. Однак прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.