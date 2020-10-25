Ситуация в Карабахе: Ереван заявил о доказательствах наличия турецких войск в регионе, Баку о возврате новых территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Генеральная прокуратура Армении получила фактические доказательства того, что многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции приняли участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, со свой стороны Азербайджан заявил о продвижении своих войск, пишет УНН.
“Генпрокуратура Армении в рамках расследуемого уголовного дела о развязывании агрессивной войны Азербайджаном против Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) получила фактические доказательства о том, что начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях”, — отмечается в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее опровергал утверждения о турецком военном участии в боевых действиях в зоне конфликта, а также о том, что на стороне Азербайджана воюют иностранные наемники.
Также сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении азербайджанской армии на ряде направлений в ходе продолжающихся боев в зоне карабахского конфликта.
“В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной интенсивностью продолжались бои на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Неприятель обстреливал позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек... Подразделения ВС Азербайджана, нанеся серьезный удар по неприятелю на территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, продвинулись на новые позиции на различных направлениях”, — говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также сообщает об уничтожении значительного количества боевой техники армянских ВС, в частности двух танков, двух БМП, четырех гаубиц Д-30, семи единиц автомобильной техники.
“В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку”, — утверждает Минобороны.
Видео с армянской стороны:
Видео со стороны ВС Азербайджана: