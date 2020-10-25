Ситуація у Карабасі: Єреван заявив про докази наявності турецьких військ у регіоні, Баку про повернення нових територій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура Вірменії отримала фактичні докази того, що численні військовослужбовці підрозділів спеціального призначення ЗС Туреччини взяли участь у бойових діях в Нагірному Карабасі, зі свого боку Азербайджан заявив про просування своїх військ, пише УНН.
“Генпрокуратура Вірменії в рамках розслідуваної кримінальної справи про розв’язуванні агресивної війни Азербайджаном проти Вірменії і Арцаха (невизнана Нагірно-Карабахська Республіка) отримала фактичні докази про те, що починаючи з серпня поточного року багато військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ЗС Туреччини навчали армію Азербайджану і брали безпосередню участь в бойових діях”, — наголошується в повідомленні.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше спростовував твердження про турецьку військову участь в бойових діях в зоні конфлікту, а також про те, що на стороні Азербайджану воюють іноземні найманці.
Також сьогодні Міноборони Азербайджану повідомило про просування азербайджанської армії на ряді напрямків в ході триваючих боїв в зоні карабаського конфлікту.
“Протягом дня 24 жовтня і в ніч на 25 жовтня з різною інтенсивністю тривали бої на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Гадрутському, Губадлінському і Лачінському напрямках фронту. Ворог обстрілював позиції азербайджанської армії зі стрілецької зброї, танків, мінометів і гармат... Підрозділи ЗС Азербайджану, завдавши серйозного удару по ворогові на території Ходжавендського, Губадлінського і Лачінського районів, просунулися на нові позиції на різних напрямках”, — йдеться в повідомленні.
Оборонне відомство також повідомляє про знищення значної кількості бойової техніки вірменських ЗС, зокрема двох танків, двох БМП, чотирьох гаубиць Д-30, семи одиниць автомобільної техніки.
“В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку”, — стверджує Міноборони.
Відео з вірменської сторони:
Відео з боку ЗС Азербайджану: