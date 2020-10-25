Премьер Армении обвинил Турцию и Азербайджан в отсутствии компромиссов по Карабаху
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Никол Пашинян принял прибывшую в Армению французскую парламентскую делегацию и обсудил с ней конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении, передает УНН.
“Я хотел бы выразить свою признательность за деятельность президента Франции Эмануэля Макрона, который был первым международным лидером, который сказал об этой ситуации языком правды, четко заявив, что наемники из Сирии участвуют в войне против Карабаха, что Турция является главной целью этой войны”, — сказал Пашинян.
По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной на передовой.
“Азербайджан отвергает международные усилия, связанные с прекращением огня, по разным причинам. По большому счету, ситуация следующая. Компромисс, приемлемый для Армении, в то же время становится неприемлемым для Азербайджана”, — заявил Пашинян.
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В отсутствии компромисса по Нагорному Карабаху он обвинил Азербайджан и Турцию.
“Роль Турции здесь также имеет решающее значение, потому что каждый раз, когда обсуждается прекращение огня, мы слышим заявление Турции на уровне министра иностранных дел или президента о том, что, по их мнению, Азербайджан не должен прекращать боевые действия. Это очень важная тонкость, потому что мы действительно можем понять, что большая часть боевых действий контролируется президентом Азербайджана, потому что в них участвуют турецкие солдаты, террористы, наемники, которые контролируются турецкими вооруженными силами”, — заявил Пашинян.
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Премьер-министр Армении также ответил на ряд вопросов французских депутатов, в ходе которых коснулся обсуждений с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, деструктивной политики Турции, региональных устремлений, косвенного участия Израиля в карабахско-азербайджанском конфликте и ожиданий армянского народа от международного сообщества.
Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.