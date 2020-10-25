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Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана назвал условием перемирия то, что "Армения должна уйти" с региона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Азербайджан готов к достижению нового соглашения о перемирии в Карабахе, но Армения должна заявить о приверженности базовым принципам урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет УНН.

“Да, мы готовы. Я неоднократно открыто говорил об этом. Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня. Но при этом Армения, ее премьер-министр должны сказать, что они привержены базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией. Два дня назад премьер-министр Армении сказал, что нагорнокарабахский конфликт не имеет дипломатического решения”, — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан хочет прекращения огня и возвращения своих земель. “Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, мирным планом, представленным США, Францией и Россией, должна взять обязательство по освобождению земель”, — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что желает, чтобы военная фаза карабахского конфликта поскорее завершилась и начались переговоры по существу.

“Я сказал, что желаю, чтобы военное решение остановилось сегодня и мы перешли за стол переговоров. К сожалению, военный фактор приводит к большому ущербу и многочисленным жертвам. Поэтому чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, — не имитацию, что на протяжении всех этих лет хотела делать Армения, а субстантивные переговоры, — тем быстрее найдется путь решения”, — сказал Алиев.

При этом он подчеркнул, что “решение основывается на территориальной целостности Азербайджана”.

Видео ВС Азербайджана:

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