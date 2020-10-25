Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану назвав умовою перемир'я те, що "Вірменія повинна піти" з регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Азербайджан готовий до досягнення нової угоди про перемир’я в Карабасі, але Вірменія повинна заявити про прихильність базовим принципам врегулювання карабахського конфлікту. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, пише УНН.
“Так, ми готові. Я неодноразово відкрито говорив про це. Ми готові сьогодні узгодити припинення вогню. Але при цьому Вірменія, її прем’єр-міністр повинні сказати, що вони віддані базовим принципам, розробленим Сполученими Штатами Америки, Росією і Францією. Два дні тому прем’єр-міністр Вірменії сказав, що у нагірно-карабаського конфлікту не має дипломатичного рішення”, — сказав Алієв.
Він підкреслив, що Азербайджан хоче припинення вогню і повернення своїх земель. “Вірменія відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, мирним планом, представленим США, Францією і Росією, повинна взяти зобов’язання по звільненню земель”, — підкреслив президент Азербайджану.
Алієв також заявив, що бажає, щоб військова фаза карабахського конфлікту скоріше завершилася і почалися переговори по суті.
“Я сказав, що хочу, щоб військове вирішення зупинилося сьогодні і ми перейшли за стіл переговорів. На жаль, військовий фактор призводить до великого збитку і численних жертв. Тому чим швидше ми почнемо субстантивні переговори — не імітацію, що протягом усіх цих років хотіла робити Вірменія, а субстантивні переговори, — тим швидше знайдеться шлях вирішення”, — сказав Алієв.
При цьому він підкреслив, що “рішення ґрунтується на територіальній цілісності Азербайджану”.
Відео ЗС Азербайджану: