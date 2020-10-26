Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха, которое начнет действовать сегодня. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает УНН.
Отмечается, что на встрече в Вашингтоне 24 октября министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердили заместителю госсекретаря США Стивену Бигуну приверженность своих стран выполнять и соблюдать гуманитарный режим прекращения огня.
“Гуманитарное прекращении огня вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября 2020 года. США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью приближения Армении и Азербайджана к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта”, — заявили в Госдепе США.
Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль азербайджанской армии еще нескольких сел в трех районах вокруг Нагорного Карабаха и города Губадлы. Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ “должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-то сторону”.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией Франции обвинил Турцию и Азербайджан в отсутствии компромиссов по Карабаху.