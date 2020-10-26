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Ситуація в Карабасі: Азербайджан узяв під контроль ще кілька сіл та місто Губадли

Ситуація в Карабасі: Азербайджан узяв під контроль ще кілька сіл та місто Губадли

Київ • УНН

 • 17287 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перехід під контроль азербайджанської армії ще кількох сіл в трьох районах навколо Нагірного Карабаху і міста Губадли. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Азербайджанська армія звільнила від окупації кілька сіл Зангіланського, Джебраїльського і Губадлінського районів і місто Губадли. Слава Азербайджанської армії! Карабах — це Азербайджан!”, — написав Алієв.

Він також вважає, що співголови Мінської групи ОБСЄ “повинні залишатися нейтральними і не вставати на чийсь бік”.

“Співголови повинні переконати Вірменію, що вона повинна зупинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню і взяти зобов’язання по звільненню земель”, — підкреслив Алієв.

Раніше президент Азербайджану заявив, що в районі Нагірного Карабаху Баку повністю відновив контроль над кордоном з Іраном.

Як повідомляв УНН, в зв’язку з загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі Корпус вартових Ісламської революції розгорнув на кордоні Ірану механізовану бригаду з танками.

Сьогодні Азербайджанська армія звільнила від окупації кілька сіл Зангіланского, Джебраїльський і Губадлінского районів і місто Губадли. Слава Азербайджанської армії! Карабах- це Азербайджан!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

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