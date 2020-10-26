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Ситуация в Карабахе: Азербайджан взял под контроль еще несколько сел и город Губадлы

Ситуация в Карабахе: Азербайджан взял под контроль еще несколько сел и город Губадлы

Киев  •  УНН

 • 17284 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль азербайджанской армии еще нескольких сел в трех районах вокруг Нагорного Карабаха и город Губадлы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!”, — написал Алиев.

Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ “должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону”.

“Сопредседатели должны убедить Армению, что она должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель”, — подчеркнул Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что в районе Нагорного Карабаха Баку полностью восстановил контроль над границей с Ираном.

Как сообщал УНН, в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе Корпус стражей Исламской революции развернул на границе Ирана механизированную бригаду с танками.

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

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