Иран развернул воинские части на границе с Арменией и Азербайджаном

По его словам, армия прикрывает как иранскую границу с Арменией, так и границу с Нагорным Карабахом и должна обеспечить безопасность северо-запада Ирана. Ее цель — не допустить распространения нагорно-карабахского конфликта на иранскую территорию.

В пресс-службе вооруженных сил Ирана сообщили, что в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах прошли учения сухопутных войск с привлечением беспилотников. Цель учений — проверка боеготовности и демонстрация силы.

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Во время своего визита в приграничные районы восточного Азербайджана командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур подчеркнул, что Иран уважает территориальную целостность всех стран в регионе.

“С самого начала конфликта пограничники Исламской Республики Иран предупреждали стороны, что, мы не примем никаких действий, которые могут нанести ущерб безопасности и миру жителей района. Это присутствие содержит два послания: первое послание для людей нашей страны, чтобы они чувствовали, что мы энергично отслеживаем ситуацию в районе и, соответственно, включаем необходимые меры в нашу повестку дня, а второе послание обращено к странам региона. Мы уважаем целостность их границ и не принимаем изменения геополитики границ, и это красная линия Исламской Республики Иран”, — заявил Пакпур.

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Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в районе Нагорного Карабаха Баку полностью восстановил контроль над границей с Ираном.