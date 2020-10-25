Иран развернул воинские части на границе с Арменией и Азербайджаном
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе Корпус стражей Исламской революции (КСИР) развернул на границе Ирана механизированную бригаду с танками. Об этом иранским СМИ сообщил официальный представитель КСИР, передает УНН.
По его словам, армия прикрывает как иранскую границу с Арменией, так и границу с Нагорным Карабахом и должна обеспечить безопасность северо-запада Ирана. Ее цель — не допустить распространения нагорно-карабахского конфликта на иранскую территорию.
В пресс-службе вооруженных сил Ирана сообщили, что в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах прошли учения сухопутных войск с привлечением беспилотников. Цель учений — проверка боеготовности и демонстрация силы.
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Во время своего визита в приграничные районы восточного Азербайджана командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур подчеркнул, что Иран уважает территориальную целостность всех стран в регионе.
“С самого начала конфликта пограничники Исламской Республики Иран предупреждали стороны, что, мы не примем никаких действий, которые могут нанести ущерб безопасности и миру жителей района. Это присутствие содержит два послания: первое послание для людей нашей страны, чтобы они чувствовали, что мы энергично отслеживаем ситуацию в районе и, соответственно, включаем необходимые меры в нашу повестку дня, а второе послание обращено к странам региона. Мы уважаем целостность их границ и не принимаем изменения геополитики границ, и это красная линия Исламской Республики Иран”, — заявил Пакпур.
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Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в районе Нагорного Карабаха Баку полностью восстановил контроль над границей с Ираном.