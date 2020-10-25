Іран розгорнув військові частини на кордоні з Вірменією і Азербайджаном

За його словами, армія прикриває як іранський кордон з Вірменією, так і кордон з Нагорним Карабахом і повинна забезпечити безпеку північного заходу Ірану. Її мета — не допустити поширення нагірно-карабахського конфлікту на іранську територію.

У прес-службі збройних сил Ірану повідомили, що в прикордонних з Вірменією і Азербайджаном районах пройшли навчання сухопутних військ із залученням безпілотників. Мета навчань — перевірка боєготовності і демонстрація сили.

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Під час свого візиту в прикордонні райони східного Азербайджану командувач Сухопутними військами КВІР Мохаммад Пакпур підкреслив, що Іран поважає територіальну цілісність всіх країн в регіоні.

“З самого початку конфлікту прикордонники Ісламської Республіки Іран попереджали боку, що, ми не приймемо ніяких дій, які можуть завдати шкоди безпеці і миру жителів району. Ця присутність містить два послання: перше послання для людей нашої країни, щоб вони відчували, що ми енергійно відстежуємо ситуацію в районі і, відповідно, включаємо необхідних заходів в наш порядок денний, а друге послання звернене до країн регіону. Ми поважаємо цілісність їх кордонів і не приймаємо зміни геополітики кордонів, і це червона лінія Ісламської Республіки Іран”, — заявив Пакпур.

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Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в районі Нагірного Карабаху Баку повністю відновив контроль над кордоном з Іраном.