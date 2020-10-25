Іран розгорнув військові частини на кордоні з Вірменією і Азербайджаном

ukru
18:06 • 168 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 45117 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102388 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 110026 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112298 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 143850 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124028 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124084 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123527 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107359 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 69942 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 81175 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101328 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100071 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64563 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 52034 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 64563 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 58997 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 143852 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 40393 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 50502 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105680 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124190 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123722 перегляди
Актуальне
Іран розгорнув військові частини на кордоні з Вірменією і Азербайджаном

Іран розгорнув військові частини на кордоні з Вірменією і Азербайджаном

Київ • УНН

 • 14205 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У зв'язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) розгорнув на кордоні Ірану механізовану бригаду з танками. Про це іранським ЗМІ повідомив офіційний представник КВІР, передає УНН.

За його словами, армія прикриває як іранський кордон з Вірменією, так і кордон з Нагорним Карабахом і повинна забезпечити безпеку північного заходу Ірану. Її мета — не допустити поширення нагірно-карабахського конфлікту на іранську територію.

У прес-службі збройних сил Ірану повідомили, що в прикордонних з Вірменією і Азербайджаном районах пройшли навчання сухопутних військ із залученням безпілотників. Мета навчань — перевірка боєготовності і демонстрація сили.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація в Карабасі: Єреван заявив про докази наявності турецьких військ в регіоні, Баку про повернення нових територій

Під час свого візиту в прикордонні райони східного Азербайджану командувач Сухопутними військами КВІР Мохаммад Пакпур підкреслив, що Іран поважає територіальну цілісність всіх країн в регіоні.

“З самого початку конфлікту прикордонники Ісламської Республіки Іран попереджали боку, що, ми не приймемо ніяких дій, які можуть завдати шкоди безпеці і миру жителів району. Ця присутність містить два послання: перше послання для людей нашої країни, щоб вони відчували, що ми енергійно відстежуємо ситуацію в районі і, відповідно, включаємо необхідних заходів в наш порядок денний, а друге послання звернене до країн регіону. Ми поважаємо цілісність їх кордонів і не приймаємо зміни геополітики кордонів, і це червона лінія Ісламської Республіки Іран”, — заявив Пакпур.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Вірменії звинуватив Туреччину і Азербайджан у відсутності компромісів щодо Карабаху

Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в районі Нагірного Карабаху Баку повністю відновив контроль над кордоном з Іраном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92