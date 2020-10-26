Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана заявил об установлении контроля над еще 18 населенными пунктами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Азербайджанская армия 25 октября заняла территории 18 населенных пунктов Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов. Об этом президент страны Ильхам Алиев сообщил в ходе своего обращения к народу, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Publica.
По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд, в Джебраильском районе — Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр. В Губадлинском районе военные взяли под контроль деревни Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.
Добавим, что вчера Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении азербайджанской армии на ряде направлений в ходе продолжающихся боев в зоне карабахского конфликта.
“В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной интенсивностью продолжались бои на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта. Неприятель обстреливал позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек... Подразделения ВС Азербайджана, нанеся серьезный удар по неприятелю на территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, продвинулись на новые позиции на различных направлениях”, — говорилось в сообщении.
Видео ВС Азербайджана: