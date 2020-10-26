Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану заявив про встановлення контролю над ще 18 населеними пунктами

За словами президента, в Зангіланському районі були взяті Бірінджі Алибейлі, Ікінджі Алибейлі, Ребенд і Енікенд, в Джебраїльському районі — Говшудлу, Софулу, Даг Машанли, Курди, Ховуслу і Челебіляр. У Губадлінському районі військові взяли під контроль села Падар, Ефенділяр, Юсіфбейлі, Чайтумас, Ханлиг, Саратак, Моллабурхан і Губадли.

Додамо, що вчора Міноборони Азербайджану повідомило про просування азербайджанської армії на ряді напрямків в ході триваючих боїв в зоні карабаського конфлікту.

“Протягом дня 24 жовтня і в ніч на 25 жовтня з різною інтенсивністю тривали бої на Агдерінському, Ходжавендському, Фізулінському, Гадрутському, Губадлінському і Лачінському напрямках фронту. Ворог обстрілював позиції азербайджанської армії зі стрілецької зброї, танків, мінометів і гармат... Підрозділи ЗС Азербайджану, завдавши серйозного удару по ворогові на території Ходжавендського, Губадлінського і Лачінського районів, просунулися на нові позиції на різних напрямках”, — говорилося в повідомленні.

Відео ЗС Азербайджану: