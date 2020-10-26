В Армении заявили об артобстрелах Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Армении опровергли обвинения в нарушении перемирия и обвинили Азербайджан в артиллерийских обстрелах Нагорного Карабаха. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, передает УНН.
“Грубо нарушив договоренность о прекращении огня, достигнутую в Соединенных Штатах, азербайджанская сторона около 8:45 обстреляла северо-восточные боевые позиции Арцаха артиллерией”, — заявила она.
По ее словам, следующее нарушение перемирия со стороны Азербайджана было зафиксировано в 9:10 по местному времени.
“Противник направил позиции на юго-восточное направление, выпустив пять артиллерийских снарядов”, — утверждает представитель Минобороны Армении.
Напомним, Армения и Азербайджан в США договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября. Утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.