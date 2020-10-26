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В Армении заявили об артобстрелах Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана

В Армении заявили об артобстрелах Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана

Киев • УНН

 • 13216 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Армении опровергли обвинения в нарушении перемирия и обвинили Азербайджан в артиллерийских обстрелах Нагорного Карабаха. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, передает УНН.

“Грубо нарушив договоренность о прекращении огня, достигнутую в Соединенных Штатах, азербайджанская сторона около 8:45 обстреляла северо-восточные боевые позиции Арцаха артиллерией”, — заявила она.

По ее словам, следующее нарушение перемирия со стороны Азербайджана было зафиксировано в 9:10 по местному времени.

“Противник направил позиции на юго-восточное направление, выпустив пять артиллерийских снарядов”, — утверждает представитель Минобороны Армении.

Напомним, Армения и Азербайджан в США договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта в районе Нагорного Карабаха с 26 октября. Утром Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.

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