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У Вірменії заявили про артобстріли Нагірного Карабаху з боку Азербайджану

У Вірменії заявили про артобстріли Нагірного Карабаху з боку Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Вірменії спростували звинувачення у порушенні перемир’я та звинуватили Азербайджан у артилерійських обстрілах Нагірного Карабаху. Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, передає УНН.

“Грубо порушивши домовленість про припинення вогню, досягнуту в Сполучених Штатах, азербайджанська сторона близько 8:45 обстріляла північно-східні бойові позиції Арцаха артилерією”, — заявила вона.

За її словами, наступне порушення перемиря з боку Азербайджану було зафіксовано у 9:10 за місцевим часом.

“Противник націлив позиції на південно-східному напрямку, випустивши п’ять артилерійських снарядів”, — стверджує представник Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в США домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху з 26 жовтня. Вранці Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир'я.

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