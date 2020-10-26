У Вірменії заявили про артобстріли Нагірного Карабаху з боку Азербайджану

“Грубо порушивши домовленість про припинення вогню, досягнуту в Сполучених Штатах, азербайджанська сторона близько 8:45 обстріляла північно-східні бойові позиції Арцаха артилерією”, — заявила вона.

За її словами, наступне порушення перемиря з боку Азербайджану було зафіксовано у 9:10 за місцевим часом.

“Противник націлив позиції на південно-східному напрямку, випустивши п’ять артилерійських снарядів”, — стверджує представник Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в США домовилися про гуманітарне перемир’я в зоні конфлікту в районі Нагірного Карабаху з 26 жовтня. Вранці Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир'я.