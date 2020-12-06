В США суд отказался задерживать объявление Байдена победителем выборов в Джорджии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Федеральный Апелляционный суд в Атланте в субботу отклонил иск с просьбой задержать объявление о победе Джо Байдена на президентских выборах в Джорджии. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что окружной судья Стивен Гримберг отверг аргументы адвоката Линкольна Вуда еще 20 ноября. Апелляционный суд 11-го округа в Атланте согласился с судом низшей инстанции, заявив, что Вуд не смог “заявить о конкретном нарушении чьих-либо прав”, и иск в любом случае нельзя было принять, поскольку власти Джорджии уже официально признали результаты виборов.
“Мы не можем проводить после уже состоявшихся выборов разбирательства по различным вопросам, касающимся подсчета голосов и неправомерных действий, которые могли быть надлежащим образом поданы в суды штата”, — говорится в постановлении Апелляционного суда.
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В преддверии выборов двух сенаторов от штата Джорджия суд оставил в силе процедуры, которые упрощают голосование по почте. Согласно судебному решению, власти Джорджии также обязаны уведомить всех избирателей, собирающихся проголосовать по почте, с тем, чтобы те могли исправить возможные проблемы с их бюллетенями.
Добавим, что 5 января в штате Джорджия пройдет второй тур выборов, в ходе которого решится вопрос о том, кто займет оба места в Сенате от этого штата, и какой из партий достанется контроль над Сенатом.
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Это решение стало еще одной неудачей сторонников действующего президента США Дональда Трампа в попытках оспорить победу Джо Байдена. Суды в Неваде, Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена. Однако Трамп продолжает судиться.
Как сообщал УНН, штаб президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия. В штабе Трампа также назвали подсчет голосов в Джорджии “крупнейшим политическим ограблением в истории выборов”.