У США суд відмовився затримувати оголошення Байдена переможцем виборів в Джорджії

Відзначається, що окружний суддя Стівен Грімберген відкинув аргументи адвоката Лінкольна Вуда ще 20 листопада. Апеляційний суд 11-го округу в Атланті погодився з судом нижчої інстанції, заявивши, що Вуд не зміг “заявити про конкретне порушення чиїхось прав”, і позов в будь-якому разі не можна було прийняти, оскільки влада Джорджії вже офіційно визнала результати виборів.

“Ми не можемо проводити після вже відбулися виборів розгляду з різних питань, що стосуються підрахунку голосів і неправомірних дій, які могли бути належним чином подані в суди штату”, — йдеться в постанові Апеляційного суду.

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Напередодні виборів двох сенаторів від штату Джорджія суд залишив в силі процедури, які спрощують голосування поштою. Згідно з судовим рішенням, влади Джорджії також зобов’язані повідомити всіх виборців, які збираються проголосувати поштою, з тим, щоб ті могли виправити можливі проблеми з їх бюлетенями.

Додамо, що 5 січня в штаті Джорджія пройде другий тур виборів, в ході якого вирішиться питання про те, хто займе обидва місця в Сенаті від цього штату, і який з партій дістанеться контроль над Сенатом.

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Це рішення стало ще однією невдачею прихильників чинного президента США Дональда Трампа в спробах оскаржити перемогу Джо Байдена. Суди в Неваді, Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників Трампа про перерахунок. Вісконсін і Арізона підтвердили перемогу Байдена. Однак Трамп продовжує судитися.

Як повідомляв УНН, штаб президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія. У штабі Трампа також назвали підрахунок голосів в Джорджії “найбільшим політичним пограбуванням в історії виборів”.