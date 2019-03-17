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По делу о взрывах у Ичне подозрений не объявляли - прокуратура

Киев • УНН

 • 8671 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. По делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области в октябре 2018 года подозрений никому не объявляли, сообщает Военная прокуратура Черниговского гарнизона, передает УНН.

По делу о взрывах у Ичне подозрений не объявляли - прокуратура

В ответе на запрос изданию Радио Свобода в прокуратуре сообщили, что ведется расследование по статьям "диверсия" и "халатное отношение к военной службе".

"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

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В прокуратуре открыли уголовное производство по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Впоследствии главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что открытое еще одно производство - по статье о диверсии.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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