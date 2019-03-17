У справі про вибухи біля Ічні підозр не оголошували - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У справі про вибухи на складі боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області в жовтні 2018 року підозру нікому не оголошували, повідомляє Військова прокуратура Чернігівського гарнізону, передає УНН.
У відповіді на запит виданню Радіо Свобода у прокуратурі повідомили, що триває розслідування за статтями “диверсія” і “недбале ставлення до військової служби”.
“У ході досудового розслідування причину детонації боєприпасів не встановлено, відпрацьовуються основні слідчі версії, триває проведення комплексної пожежно-технічної, вибухо-технічної, судово-хімічної, безпеки життєдіяльності та військової експертизи”.
У відомстві уточнили, що розмір завданих збитків наразі невідомий, “триває судова товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння”.
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У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження — за статтею про диверсію.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.