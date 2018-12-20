Розмінування під Ічнею завершено - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. 18 грудня відбулася робоча поїздка Першого заступника Голови ДСНС України Олега Мельчуцького на Чернігівщину де була оглянута ділянка розмінування і очищення територій області від боєприпасів. По завершенню огляду був підписаний акт виконаних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“На сьогодні всі заходи, визначені Планом розмінування, виконано своєчасно та в повному обсязі”, — повідомив Мельничуцький.
Розмінуванням займався Зведений піротехнічний загін загальною чисельністю 150 чоловік та 50 одиниць техніки.
“У найкоротший термін було здійснено розмінування міста Ічня, 38-ми прилеглих населених пунктів та під’їзних шляхів до них, що дозволило повернутися громадянам до своїх осель та розпочати відновлювальні роботи. Крім того, проведено очищення від боєприпасів та їх елементів траси проходження комунікацій електро-, газо- та інших систем життєзабезпечення. Водночас, обстежено виробничі та господарські об’єкти на наявність вибухонебезпечних предметів з метою відновлення їх функціонування. Разом з тим, забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення населенням вибухонебезпечних предметів у населених пунктах та за їх межами”, — йдеться у прес-центрі ДСНС.
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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.