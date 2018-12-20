Разминирование под Ичней завершено - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. 18 декабря состоялась рабочая поездка первого заместителя председателя ГСЧС Украины Олега Мельчуцького в Черниговскую область, где был осмотрен участок разминирования и очистки территорий области от боеприпасов. По завершению осмотра был подписан акт выполненных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“На сегодня все мероприятия, определенные Планом разминирования, выполнены своевременно и в полном объеме”, — сообщил Мельничуцький.
Разминированием занимался Сводный пиротехнический отряд общей численностью 150 человек и 50 единиц техники.
“В кратчайшие сроки было осуществлено разминирование города Ичня, 38-м близлежащих населенных пунктов и подъездных путей к ним, что позволило вернуться гражданам в свои дома и начать восстановительные работы. Кроме того, проведена очистка от боеприпасов и их элементов трассы прохождения коммуникаций электро-, газо- и других систем жизнеобеспечения. В то же время, обследовано производственные и хозяйственные объекты на наличие взрывоопасных предметов с целью восстановления их функционирования. Вместе с тем, обеспечено оперативное реагирование на случаи выявления населением взрывоопасных предметов в населенных пунктах и за их пределами”, — говорится в пресс-центре ГСЧС.
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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Было прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины, позже переквалифицировано на диверсию.