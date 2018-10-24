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Жителям Ічні дозволили повертатися у свої домівки

Жителям Ічні дозволили повертатися у свої домівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Жителі Ічнянського району (Чернігівська область) можуть повертатися у свої домівки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“Сьогодні, з 18:00 відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення в Ічнянському районі. Мешканці можуть повертатися у свої домівки. А діти з 29 жовтня, після завершення канікул, приступлять до навчання. Відповідне розпорядження підписала керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконуюча обов’язки голови Чернігівської ОДА”, — йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що пожежу на 6 арсеналі Міністерства оборони в Чернігівській області ліквідовано.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.

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