В деле об отравлении Скрипалей появился четвертый подозреваемый

“Мы предполагаем, что есть четвертый человек, — об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и весьма активно перемещавшийся по Европе”, — сказал Доброхотов.

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О том, когда будет опубликовано расследование, журналист не сказал.

Ранее УНН сообщал, что Bellingcat, The Insider и Respekt раскрыли истинную личность сотрудника ГРУ, работающего под прикрытием “Федотова Сергея Вячеславовича” и подозреваемого в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. По словам журналистов, подленная личность “Федотова” — Денис Вячеславович Сергеев.



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Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа “Новичок” Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и “Проект” назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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По данным совместного расследования Bellingcat и издания The Insider, Чепига — полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды был в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России “за исполнение миротворческой миссии”. Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.

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Как сообщал УНН, состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось.

Напомним, в Англии город Солсбери сегодня должны официально объявить свободным от ядовитого вещества “Новичок”, которой отравили бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.