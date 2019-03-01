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Сьогодні Солсбері оголосять очищеним від "Новачка"

Сьогодні Солсбері оголосять очищеним від "Новачка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Англії місто Солсбері сьогодні мають офіційно оголосити вільним від отруйної речовини "Новачок", якою отруїли колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля і його доньку Юлію. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на британську Press Associating, передає УНН.

Майже через рік після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Департамент навколишнього середовища має оголосити 12 місць безпечними.

Останнім з 12 об’єктів став будинок Скрипаля. Дах і гараж розібрали, вилучили та утилізували. Генерал-лейтенант Тай Урч, який керував операцією з очищення міста, зазначив, що вона була найдовшою подібною подією в британській історії.

Раніше УНН повідомляв, що Bellingcat, The Insider і Respekt розкрили справжню особистість співробітника ГРУ, що працює під прикриттям "Федотова Сергія В'ячеславовича" і підозрюваного в замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері. За словами журналістів, подленно особистість "Федотова" - Денис В'ячеславович Сергеєв.

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Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

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За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга - полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії "за виконання миротворчої місії". Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.

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Як повідомляв УНН, стан здоров’я колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля погіршився.

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