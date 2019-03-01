Сегодня Солсбери объявят очищенным от "Новичка"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Англии город Солсбери сегодня должны официально объявить свободным от ядовитого вещества "Новичок", которой отравили бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на британскую Press Associating, передает УНН.
Почти через год после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Департамент окружающей среды должен объявить 12 мест безопасными.
Последним из 12 объектов стал дом Скрипаля. Крышу и гараж разобрали, изъяли и утилизировали. Генерал-лейтенант Тай Урч, который руководил операцией по очистке города, отметил, что это была самым длинным подобным событием в британской истории.
Ранее УНН сообщал, что Bellingcat, The Insider и Respekt раскрыли истинную личность сотрудника ГРУ, работающего под прикрытием "Федотова Сергея Вячеславовича" и подозреваемого в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. По словам журналистов, подленная личность "Федотова" - Денис Вячеславович Сергеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий подозреваемый по "делу Скрипаля" попал на камеры в Болгарии
Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия обвинила Запад в "лицемерии" из-за списка запрещенного химического оружия
По данным совместного расследования Bellingcat и издания The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды был в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.
В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России "за исполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство России в Великобритании не исключает "смерти Скрипаля"
Как сообщал УНН, состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось.