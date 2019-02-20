Посольство Росії в Британії не виключає "смерті Скрипалів"

Так посольство прокоментувало інформацію про те, що мати Сергія Скрипаля звернулася в поліцію з проханням визнати сина і внучку зниклими безвісти.

“Представникам посольства всупереч нормам міжнародного права... не було надано доступ до російських громадян. Тому ми не можемо констатувати факту чи живі Сергія і Юлії Скрипаль”, — йдеться у відповіді посольства. У дипмісії відзначили, що “наші громадяни щонайменше перебувають в умовах ізоляції”.

У повідомленні підкреслюється, що занепокоєння родичів Скрипалів і їхнє звернення в поліцію “є цілком обґрунтованими”.

Як зазначав УНН, стан здоров’я колишнього полковника ГРУ і британського агента Сергія Скрипаля погіршився, йому надають медичну допомогу у нього вдома. Про це в неділю, 17 лютого, пише видання The Sunday Times, посилаючись на джерела в британських спецслужбах.