Стан здоров'я Сергія Скрипаля погіршився

"Ніхто не знає, що його чекає, оскільки про довгострокове впливі нервово-паралітичний речовин відомо дуже мало", - відзначило джерело.

Нервово-паралітичну речовину "Новачок", яким був отруєний Скрипаль, за словами лікарів, може діяти навіть після виведення його з організму.

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"Сама речовина, ймовірно, підлягає розпаду і покине організм, але ефект від нього може бути довгостроковим", - заявив науковий співробітник Ноттінгемського університету Уейн Картер.

Як повідомляв УНН, тим часом вранці 17 лютого невідомі вивісили російський прапор на собор в Солсбері, де до отруєння жив Сергій Скрипаль. Офіцери ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, яких британські власті вважають безпосередньо причетними до отруєння Скрипаль, в своєму інтерв'ю заявили, що приїхали в Солсбері подивитися на знаменитий собор.

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Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” назвали їхні справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга — полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії “за виконання миротворчої місії”. Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.