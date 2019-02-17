Состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось

"Никто не знает, что его ждет, поскольку о долгосрочном влиянии нервно-паралитических веществ известно очень мало", - отметил источник.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипач, по словам врачей, может действовать даже после вывода его из организма.

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"Само вещество, вероятно, подлежит распаду и покинет организм, но эффект от него может быть долгосрочным", - заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

Как сообщал УНН, между тем утром 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг на собор в Солсбери, где до отравления жил Сергей Скрипаль. Офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мышкин, которых британские власти считают непосредственно причастными к отравлению Скрипаля, в своем интервью заявили, что приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.

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Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана "Боширова" и Александра "Петрова". Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России "за исполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.