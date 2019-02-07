Російський агент отруїв "Новачком" постачальника зброї в Україну - The Insider

Своє агентурне ім’я Федотов, як і Чепіга з Мішкіним, отримав у 2010 році і в наступні 8 років активно подорожував по Європі та Середній Азії. Так, “Фонтанка” раніше звертала увагу на те, що Федотов одночасно з “Бошировим” й “Петровим” подорожував спочатку в Прагу в 2014 році, а потім в Британію — під час отруєння Скрипалів.

Федотов також відвідував Болгарію, коли там отруїли місцевого підприємця Омеляна Гебрева. Як встановила експертиза — він був отруєний нервово-паралітичною речовиною класу “Новачок”.

Наприкінці квітня 2014 року “Федотов” прилетів з Москви в місто Бургас, що в Болгарії. При собі у нього був зворотний квиток на 30 квітня, але ввечері 28-го він опинився у Стамбулі, де купив квиток до Москви. Раніше в цей день болгарського підприємця Омеляна Гебрева було госпіталізовано, після того, як той втратив свідомість на прийомі, який він влаштовував в Софії. Приблизно тоді ж погано себе відчули син Гебрева і один з топ-менеджерів компанії. Всіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння.

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Дослідницька лабораторія Гельсінського університету, в якій фахівці з хімічної зброї змогли встановити сліди двох органофосфатів, свідчила про те, що підприємця намагалися вбити речовиною класа “Новачка”.

Після цього, Гебрев вийшов з коми і його стан покращився. Пізніше у розмові з Bellingcat і The Insider, він розповів, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив до госпіталю.

Додається, що в травні “Федотов” літав в Болгарію на три дні, а повернувся назад не замовленим рейсом, а зробивши гак через Сербію.

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На питання про те, чому він міг представляти інтерес для ГРУ, Гебрев відповів, що бачить лише два можливі мотиви: по-перше, його компанія поставляла зброю в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.

Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” назвали їхні справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга — полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії “за виконання миротворчої місії”. Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.