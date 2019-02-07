Третій агент РФ залишився в Британії після нападу на Скрипаля

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Третій агент спецслужб Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великій Британії після замаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на британське видання The Telegraph.

Третій агент спецслужб Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великій Британії після замаху. Російський офіцер військової розвідки, під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, того самого дня прибув до Великої Британії разом із двома іншими кілерами, які вчинили замах на Сергія Скрипаля.

Федотов мав летіти тим же рейсом, що й Петров з Бошировим. Однак перед вильотом він скасував свою реєстрацію на рейс.

Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу “Новачок” Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” назвали їхні справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга — полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії “за виконання миротворчої місії”. Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.

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