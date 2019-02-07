Третий агент РФ остался в Британии после нападения на Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Третий агент спецслужб Российской Федерации, связанный с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Великобритании после покушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание The Telegraph.
Третий агент спецслужб Российской Федерации, связанный с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Великобритании после покушения. Российский офицер военной разведки, под вымышленным именем Сергей Федотов, в тот же день прибыл в Великобританию вместе с двумя другими киллерами, совершивших покушение на Сергея Скрипаля.
Федотов должен был лететь тем же рейсом, что и Петров с Бошировим. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.
Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, был замечен рядом с украинской границей в 2014 году.
В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России "за исполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.