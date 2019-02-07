Российский агент отравил "Новичком" поставщика оружия в Украину - The Insider

Свое агентурное имя Федотов, как и Чепига с Мишкиным, получил в 2010 году и в последующие 8 лет активно путешествовал по Европе и Средней Азии. Так, “Фонтанка” ранее обращала внимание на то, что Федотов одновременно с “Бошировим” и “Петровым” путешествовал сначала в Прагу в 2014 году, а затем в Великобританию — во время отравления скрипачей.

Федотов также посещал Болгарию, когда там отравили местного предпринимателя Емельяна Гебрева. Как установила экспертиза — он был отравлен нервно-паралитическим веществом класса “Новичок”.

В конце апреля 2014 года “Федотов” прилетел из Москвы в город Бургас, что в Болгарии. При себе у него был обратный билет на 30 апреля, но вечером 28-го он оказался в Стамбуле, где купил билет в Москву. Ранее в этот день болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева госпитализировали, после того, как тот потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно тогда же плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

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Исследовательская лаборатория Хельсинкского университета, в которой специалисты по химическому оружию смогли установить следы двух органофосфатов, свидетельствовала о том, что предпринимателя пытались убить веществом класса “Новичка”.

После этого, Гебрев вышел из комы и его состояние улучшилось. Позже в беседе с Bellingcat и The Insider, он рассказал, что в мае его состояние снова резко ухудшилось и он снова попал в госпиталь.

Добавляется, что в мае “Федотов” летал в Болгарию на три дня, а вернулся не заказным рейсом, а сделав крюк через Сербию.

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На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Напомним, в отравлении нервно-паралитическим веществом типа “Новичок” Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которое было совершено в британском городе Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют вероятных сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и “Проект” назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига — полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, был замечен рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России “за исполнение миротворческой миссии”. Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был награжден званием Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.