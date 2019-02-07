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Bellingcat підключився до розслідування СБУ про зв'язки "ПВК Вагнера" з розвідкою

Bellingcat підключився до розслідування СБУ про зв'язки "ПВК Вагнера" з розвідкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Навіть обмеженого аналізу оприлюднених раніше Службою Безпеки України документів найманців російської "приватної військової компанії Вагнера" виявилося достатньо, щоб зробити висновок, що особи зі списку СБУ дійсно пов'язані з "ПВК". Про це йдеться в новому розслідуванні команди Bellingcat, передає УНН.

Так, розслідувачі нагадали, що після прес-конференції 28 січня СБУ опублікувала три списки передбачуваних найманців "ПВК Вагнера". У першому були імена, дати і місця народження, а також номери внутрішніх і закордонних паспортів шістнадцяти передбачуваних найманців "Вагнера", семеро з яких нібито мали закордонні паспорти, видані однією "серією" в 2015 році, а ще 9 отримали такі ж паспорти у 2017-му.

У третьому списку містяться імена і дати народження 149 передбачуваних найманців "ПВК Вагнера", які, за заявою СБУ, перебували в Судані в кінці 2018 і початку 2019 років. В СБУ уточнили, що перші два списки - фрагменти великого списку з 149 осіб.

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"Заяви СБУ виявилося можливо підтвердити непрямим шляхом. Ми почали з випадкового набору імен з першого і другого списків СБУ, в яких були вказані номери як закордонних, так і внутрішніх паспортів передбачуваних найманців", - розповіла команда.

В рамках розслідування про отруєння в Солсбері журналісти отримали копію бази даних бронювання російських внутрішніх авіарейсів з 2014 по 2016 років. Розслідувачі спробували знайти кілька випадково обраних номерів внутрішніх паспортів зі списку СБУ, а також знайти імена з довгого списку з 149 імен, в якому не було паспортних даних.

"З одинадцяти спроб нам вдалося знайти сім імен зі списку СБУ в базі даних внутрішніх авіаперельотів. З них три були знайдені за номерами внутрішніх паспортів, а ще чотири - по відповідності ПІБ і дати народження", - розповіли журналісти.

За словами команди, для всіх сімох у записах про внутрішні авіаперельоти фігурувало одне і те ж місце призначення - аеропорт Пашковський. У більшості випадків мали місце перельоти в Пашковський з Москви або Санкт-Петербурга, які слідували за перельотами в Москву або Санкт-Петербург з різних російських регіонів, зазвичай відповідних місцем народження пасажира.

Пашковський - основний аеропорт міста Краснодара на півдні Росії. За інформацією ЗМІ, основний тренувальний табір "ПВК Вагнера" розташований в районі хутора Молькіно в 30 хвилинах їзди від аеропорту.

Журналістам також вдалося виявити рейси, на яких по кілька осіб зі списку СБУ подорожували групами в аеропорт Пашковський або з нього.

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Вони також перевірили, чи літав хто-небудь внутрішніми рейсами за закордонними паспортами тієї ж серії, що і в списках СБУ, і встановили двох таких пасажирів - обидва літали по цих паспортах тільки між Санкт-Петербургом і Пашковським.

Як зазначили в Bellingcat, саме в Санкт-Петербурзі базується бізнесмен Євген Пригожин, який перебуває під санкціями США і який вважається спонсором "ПВК Вагнера".

"Навіть обмеженого аналізу і верифікації даних СБУ командою Bellingcat за допомогою публічно доступних злитих баз даних досить, щоб зробити висновок, що особи зі списку - дійсно найманці або особи, іншим чином пов'язані з "ПВК Вагнера", - зазначили журналісти.

У той же час, вони не змогли однозначно підтвердити заяву СБУ, що видача найманцям закордонних паспортів з послідовними номерами доводить їх зв'язок з ГРУ.

"Однак очевидно, що така масова видача паспортів федеральним органом (який зазвичай не видає паспорти цивільним особам) могла бути здійснена виключно за активної схвалення державних органів, навіть якщо це не обов'язково було ГРУ", - додає команда.

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Нагадаємо, згідно із заявою, зробленою СБУ 28 січня, документи найманців російської "приватної військової компанії Вагнера", виявлені Службою, підтверджують їх приналежність до російської розвідки.

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