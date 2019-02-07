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Bellingcat подключился к расследованию СБУ о связях "ЧВК Вагнера" с разведкой

Bellingcat подключился к расследованию СБУ о связях "ЧВК Вагнера" с разведкой

Киев  •  УНН

 • 11414 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Даже ограниченного анализа обнародованных ранее Службой Безопасности Украины документов наемников российской "частной военной компании Вагнера" оказалось достаточно, чтобы заключить, что лица из списка СБУ действительно связаны с "ЧВК". Об этом говорится в новом расследовании команды Bellingcat, передает УНН.

Так, расследователи напомнили, что после пресс-конференции 28 января СБУ опубликовала три списка предполагаемых наемников "ЧВК Вагнера". В первом были имена, даты и места рождения, а также номера внутренних и заграничных паспортов шестнадцати предполагаемых наемников "Вагнера", семеро из которых якобы имели заграничные паспорта, выданные одной "серией" в 2015 году, а еще 9 получили такие же паспорта в 2017-м.

В третьем списке содержатся имена и даты рождения 149 предполагаемых наемников "ЧВК Вагнера", которые, по заявлению СБУ, находились в Судане в конце 2018 и начале 2019 годов. В СБУ уточнили, что первые два списка - фрагменты большого списка из 149 человек.

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"Заявления СБУ оказалось возможно подтвердить косвенным путем. Мы начали со случайного набора имен из первого и второго списков СБУ, в которых были указаны номера как заграничных, так и внутренних паспортов предполагаемых наемников", - рассказала команда.

В рамках расследования об отравлении в Солсбери журналисты получили копию базы данных бронирования российских внутренних авиарейсов с 2014 по 2016 годов. Расследователи попытались найти несколько случайно выбранных номеров внутренних паспортов из списка СБУ, а также найти имена из длинного списка из 149 имен, в котором не было паспортных данных.

"Из одиннадцати попыток нам удалось найти семь имен из списка СБУ в базе данных внутренних авиаперелетов. Из них три были найдены по номерам внутренних паспортов, а еще четыре - по соответствию ФИО и даты рождения", - рассказали журналисты.

По словам команды, для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения - аэропорт Пашковский. В большинстве случаев имели место перелеты в Пашковский из Москвы или Санкт-Петербурга, которые следовали за перелетами в Москву или Санкт-Петербург из различных российских регионов, обычно соответствующих месту рождения пассажира.

Пашковский - основной аэропорт города Краснодара на юге России. По информации СМИ, основной тренировочный лагерь "ЧВК Вагнера" находится в районе хутора Молькино в 30 минутах езды от аэропорта.

Журналистам также удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.

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Они также проверили, летал ли кто-либо внутренними рейсами по заграничным паспортам той же серии, что и в списках СБУ, и установили двоих таких пассажиров - оба летали по этим паспортам только между Санкт-Петербургом и Пашковским.

Как отметили в Bellingcat, именно в Санкт-Петербурге базируется находящийся под санкциями США бизнесмен Евгений Пригожин, который считается спонсором "ЧВК Вагнера".

"Даже ограниченного анализа и верификации данных СБУ командой Bellingcat с помощью публично доступных слитых баз данных достаточно, чтобы заключить, что лица из списка - действительно наемники или лица, иным образом связанные с "ЧВК Вагнера", - отметили журналисты.

В то же время, они не смогли однозначно подтвердить заявление СБУ, что выдача наемникам заграничных паспортов с последовательными номерами доказывает их связь с ГРУ.

"Однако очевидно, что такая массовая выдача паспортов федеральным органом (который обычно не выдает паспорта гражданским лицам) могла быть осуществлена исключительно при активном одобрении государственных органов, даже если это не обязательно было ГРУ", - добавляет команда.

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Напомним, согласно заявлению, сделанному СБУ 28 января, документы наемников российской "частной военной компании Вагнера", обнаруженные Службой, подтверждают их принадлежность к русской разведке.

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