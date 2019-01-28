СБУ: наемники "ЧВК Вагнера" - тайный отряд российской разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Документы наемников российской "частной военной компании Вагнера" подтверждают их принадлежность к русской разведке. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, сообщает УНН.
По данным СБУ, пассажирами летного отряда Минобороны в Африку оказались сотрудники внештатного подразделения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России "ЧВК Вагнера".
С августа по декабрь 2018 году в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе было переправлено более тысячи человек, данными которых располагает СБУ.
Анализ этих данных показывает, что документы переправленных в Африку лиц оформлялись централизованно в Москве подразделением миграционной службы, которая выдавала документы отравителям российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
"Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", - отметил глава СБУ Василий Грицак.
Отмечается, что кроме россиян в Африку отправляли граждан Беларуси, Молдовы и Украины.
Ранее УНН сообщал, что в Венесуэлу для усиления безопасности президента Николаса Мадуро прибыли наемники "ЧВК Вагнера".
Напомним, по данным СБУ личный состав и вооружение "ЧВК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона авиацией Министерства обороны РФ.