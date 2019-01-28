СБУ: найманці "ПВК Вагнера" – таємний загін російської розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Документи найманців російської "приватної військової компанії Вагнера" підтверджують їхню приналежність до російської розвідки. Про це йдеться у заяві прес-служби СБУ, повідомляє УНН.
За даними СБУ, пасажирами льотного загону Міноборони до Африки виявились співробітники позаштатного підрозділу Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії "ПВК Вагнера".
З серпня по грудень 2018 року до Судану, ЦАР та інших африканських країн на ротаційній основі було переправлено більше тисячі осіб, дані яких є у розпорядженні СБУ.
Аналіз цих даних свідчить, що документи переправлених до Африки осіб оформлювались централізовано у Москві підрозділом міграційної служби, яка видавала документи отруйникам російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері.
"Серія та номери закордонних паспортів найманців "ПВК Вагнера", а також місце їх оформлення ще раз підтверджують – це таємний загін позаштатних вбивць ГУ ГШ ЗС РФ. Залишається лише почути від офіційних осіб РФ який самий "шпиль" у Судані або ЦАР вони відвідували", - зазначив голова СБУ Василь Грицак.
Зазначається, що окрім росіян до Африки відправляли громадян Білорусі, Молдови та України.
Раніше УНН повідомляв, що до Венесуели для підсилення безпеки президента Ніколаса Мадуро прибули найманці "ПВК Вагнера".
Нагадаємо, за даними СБУ особовий склад та озброєння "ПВК Вагнера" доставляється до Судану та інших країн регіону авіацією Міністерства оборони РФ.