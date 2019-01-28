В составе суданского контингента "ПГК Вагнера" украинцы - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Согласно анализу документов российской "частной военной компании Вагнера", которая предположительно является тайным подразделением российской разведки, в рядах наемников присутствуют граждане Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, сообщает УНН.
Имеющаяся в СБУ информация свидетельствует о наборе для суданской миссии граждан Украины из оккупированного Крыма.
СБУ также отмечает, что с конца 2018 в Судане создают "пункт военно-технического обеспечения ВМФ РФ" с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые в 2014 году перешли на сторону российских оккупантов.
Так, по данным СБУ в Судане "ЧВК Вагнера" работают украинцы Александр Бойцов, Андрей Болбекин, Роман Живило, Ян Бойко, Артем Волосатов и Артем Радин.
"СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины, независимо от места их нахождения. Справедливое наказание за совершенные преступления против украинского народа лишь вопрос времени", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак
Ранее сообщал, что документы наемников российской "частной военной компании Вагнера" подтверждают их принадлежность к российской разведки.
Напомним, в Венесуэлу для усиления безопасности президента Николаса Мадуро прибыли наемники "ПГК Вагнера".