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У складі суданського контингенту "ПВК Вагнера" є українці - СБУ

У складі суданського контингенту "ПВК Вагнера" є українці - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Згідно з аналізом документів російської "приватної військової компанії Вагнера", яка ймовірно є таємним підрозділом російської розвідки, у лавах найманців присутні громадяни України. Про це йдеться у заяві прес-служби СБУ, повідомляє УНН.

Наявна в СБУ інформація свідчить про набір до суданської місії громадян України з окупованого Криму.

СБУ також зазначає, що з кінця 2018 року у Судані створюють "пункт військово-технічного забезпечення ВМФ РФ" за участю колишніх офіцерів ВМС України, які в 2014 році перейшли на бік російських окупантів.

Так, за даними СБУ в Судані на "ПВК Вагнера" працюють українці Олександр Бойцов, Андрій Болбекін, Роман Живіло, Ян Бойко, Артем Волосатов і Артем Радін.

"СБУ продовжить документувати злочинну діяльність кожного російського терориста та зрадника України, незалежно від місця їх перебування. Справедливе покарання за вчинені злочини проти Українського народу лише справа часу", - наголосив голова СБУ Василь Грицак

Раніше УНН повідомляв, що документи найманців російської "приватної військової компанії Вагнера" підтверджують їхню приналежність до російської розвідки

Нагадаємо, до Венесуели для підсилення безпеки президента Ніколаса Мадуро прибули найманці "ПВК Вагнера"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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