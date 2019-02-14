Bellingcat встановив особу третього підозрюваного у справі Скрипалів

Денис В'ячеславович Сергєєв народився в Ушаралі, невеликому воєнізованому містечку в колишньому Радянському Казахстані, недалеко від радянсько-китайського кордону. І Денис Сергєєв, і його прикриття "Сергій Федотов" народилися 17 вересня 1973 року. Служив в армії в південноросійському місті Новоросійськ в Краснодарському краї.

У період між 2000 і 2002 роками він був переведений до Москви і вступив до елітної Військово-дипломатичну академію, широко відому в Росії як "Консерваторія ГРУ". Військово-дипломатична академія щорічно випускає 100 елітних офіцерів розвідки.

Також Bellingcat зібрав і проаналізував записи про поїздки "Сергія Федотова" за період 2012-2018 роки. Протягом цього періоду він використовував два різних паспорти, обидва видані одній і тій же УФМС 770001. Маршрут "Федотова" показав велику кількість поїздок в пункти призначення в Західній і Східній Європі, Центральній Азії та на Близькому Сході. У період 2012-2013 років його напрямками були Україна і Таджикистан.

За інформацією видання, в даний час він має звання як мінімум полковника, можливо, генерал-майора.

Денис Сергєєв одружений, має дорослу доньку.

Участь Федотова в справі Скрипаль починається рано вранці 2 березня 2018 року, коли він вилетів з Москви о 07:00 за місцевим часом рейсом Аерофлоту SU 2580. Два інших підозрюваних, Мишкін і Чепіга, прибутку пізнішим рейсі в той же день.

"Неясно, яку роль міг зіграти Федотов, якщо така була, в підготовці і проведенні операції по отруєнню. Ми також не могли встановити, чи їздив він в Солсбері в будь-який з днів, коли він був в Великобританії", - пишуть розслідувачі.

За їхньою інформацією, Сергєєв замовив зворотний рейс на SU 2579 Аерофлоту з Хітроу в Москву вдень 4 березня - в день, коли Сергій і Юлія Скрипаль знепритомніли. Однак він ніколи не здійснював цей рейс.

"Не дивлячись на реєстрацію на цей рейс, близько полудня 4 березня "Федотов" в останній момент не з'явився. Замість цього, скориставшись транспортом, який ми ще не визначили, він відправився в Рим і сіл на рейс о 15:30 того ж дня назад в Москву", - повідомили журналісти.

Нагадаємо, раніше The Insider і Bellingcat вдалося дізнатися, що третій виконавець замаху на Скрипаль в Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з отруєнням "Новачком" постачальника озброєння в Україну підприємця з Болгарії Еміліана Гебрева, замах на якого відбулося в квітні 2015 року.