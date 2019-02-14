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Bellingcat установил личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей

Bellingcat установил личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей

Киев  •  УНН

 • 13953 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. После четырехмесячного совместного расследования с The Insider и Respekt, Bellingcat раскрыл подлинную личность сотрудника ГРУ, который работал на международном уровне под прикрытием "Федотова Сергея Вячеславовича". На самом деле это Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, передает УНН со ссылкой на Bellingcat.

Денис Вячеславович Сергеев родился в Ушарале, небольшом военизированном городке в бывшем Советском Казахстане, недалеко от советско-китайской границы. И Денис Сергеев, и его прикрытие "Сергей Федотов" родились 17 сентября 1973 года. Служил в армии в южнорусском городе Новороссийск в Краснодарском крае.

В период между 2000 и 2002 годами он был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, широко известную в России как "Консерватория ГРУ". Военно-дипломатическая академия ежегодно выпускает 100 элитных офицеров разведки.

Также Bellingcat собрал и проанализировал записи о поездках "Сергея Федотова" за период 2012-2018 года. В течение этого периода он использовал два разных паспорта, оба выданы одной и той же УФМС 770001. Маршрут "Федотова" показал большое число поездок в пункты назначения в Западной и Восточной Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В период 2012-2013 годов его направлениями были Украина и Таджикистан.

По информации издания, в настоящее время он имеет звание как минимум полковника, возможно, генерал-майора.

Денис Сергеев женат, имеет взрослую дочь.

Участие Федотова в деле Скрипалей начинается рано утром 2 марта 2018 года, когда он вылетел из Москвы в 07:00 по местному времени рейсом Аэрофлота SU 2580. Два других подозреваемых, Мишкин и Чепига, прибыли более поздним рейсе в тот же день.

"Неясно, какую роль мог сыграть Федотов, если таковая имелась, в подготовке и проведении операции по отравлению. Мы также не могли установить, ездил ли он в Солсбери в любой из дней, когда он был в Великобритании", - пишут расследователи.

По их информации, Сергеев заказал обратный рейс на SU 2579 Аэрофлота из Хитроу в Москву днем 4 марта - в день, когда Сергей и Юлия Скрипаль потеряли сознание. Однако он никогда не совершал этот рейс.

"Несмотря на регистрацию на этот рейс, около полудня 4 марта "Федотов" в последний момент не явился. Вместо этого, воспользовавшись транспортом, который мы еще не определили, он отправился в Рим и сел на рейс в 15:30 того же дня обратно в Москву", - сообщили журналисты.

Напомним, ранее The Insider и Bellingcat удалось узнать, что третий исполнитель покушения на Скрипалей в Солсбери, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с отравлением "Новичком" поставщика вооружения в Украину предпринимателя из Болгарии Эмилиана Гебрева, покушение на которого состоялось в апреле 2015 года.

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