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На соборі в Солсбері вивісили російський стяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні вранці на соборі в Солсбері у Великій Британії помітили прапор Росії - невідомі повісили його на будівельних конструкціях з північної сторони будівлі. Інцидент стався за два тижні до річниці отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, повідомляє УНН з посиланням на радіо Spire FM.

Стяг зняли невдовзі після того, як на нього почали звертати увагу місцеві мешканці. Керівництво собору випустило заяву з цього приводу.

"Це надзвичайно нерозумний вчинок, що проливає світло на величезні особисті трагедії та збитки, вчинені місту безперцедентною атакою нервово-паралітичною речовиною в Солсбері минулого року", - йдеться в повідомленні.

Майже рік пройшов з тих пір, як колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія були знайдені в критичному стані після ортуєнням речовиною "новачок".

Раніше УНН повідомляв, що Bellingcat, The Insider і Respekt розкрили справжню особистість співробітника ГРУ, що працює під прикриттям "Федотова Сергія В'ячеславовича" і підозрюваного в замаху на Сергія і Юлію Скрипаль в Солсбері. За словами журналістів, подленно особистість "Федотова" - Денис В'ячеславович Сергеєв. 

Нагадаємо, в отруєнні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке було скоєно в британському Солсбері у березні 2018 року, в Великобританії звинувачують ймовірних співробітників ГРУ Руслана Боширова і Олександра Петрова. Групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" назвали їхні справжні імена — Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

За даними спільного розслідування Bellingcat і видання The Insider, Чепіга — полковник Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), він тричі бував у відрядженні в Чечні. Підрозділ, в якому служив Чепіга, був помічений поруч з українським кордоном у 2014 році.

У тому ж році президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання Героя Росії "за виконання миротворчої місії". Мішкін, який отримав медичну освіту в одній з військових академій, також є співробітником спецслужби. Він був нагороджений званням Героя Росії в 2014 році, йдеться в матеріалах розслідування.

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